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08:55, 28 декабря 2023Путешествия

Пробки на границе с Грузией описали фразой «такого не было даже в мобилизацию»

На границе России и Грузии образовались огромные пробки из-за погодных условий

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На границе России с Грузией образовались огромные заторы из-за погодных условий и закрытия контрольно-пропускного пункта (КПП). Очевидцы описали их фразой «такого не было даже в мобилизацию», сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как уточняют очевидцы, пробки начинаются за несколько километров до погранперехода, у некоторых автомобилистов уходит около 13 часов на прохождение границы. При этом, по данным источника, в чатах люди жалуются на то, что многие водители пытаются «пролезть без очереди».

Отмечается, что заторы могли образоваться не только из-за погоды, но в том числе из-за ажиотажа после открытия КПП.

26 декабря сообщалось, что единственный КПП на границе России и Грузии — Верхний Ларс — был закрыт в течение трех дней для всех видов транспорта из-за продолжающихся снегопадов. Отмечалось, что на тот момент у границы уже скопились тысячи автомобилей.

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      Марк Успенский
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