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08:13, 28 декабря 2023Среда обитания

Россиянам предрекли экстремальный Новый год

«Фобос»: на половине территории России в Новый год будет экстремально холодно

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

На половине территории России в Новый год будет экстремально холодно. Такую погоду жителям страны предрекли в центре погоды «Фобос» в эфире Первого канала, запись трансляции опубликовал в своем Telegram-канале его ведущий специалист Евгений Тишковец.

По информации метеорологов, на Урале в новогоднюю ночь будет очень морозно — так, столбик термометра в Свердловской области опустится до минус 27 градусов Цельсия. В Тюменской области прогнозируется до минус 30 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — минус 35. В Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае и вовсе стоит ждать от 40 до 50 градусов ниже нуля.

Вместе с тем погода на юге Сибири, напротив, будет аномально теплой и поднимется на 10 градусов выше климатической нормы. В праздник в Алтайском крае будет минус четыре градуса, а в Кемеровской области — минус шесть.

Что касается Москвы и Петербурга, то в прогноз относительно столицы остается неопределенным, так как город окажется на границе циклона и антициклона. «Разброс велик, от ноля до минус 10», — отметили специалисты. В свою очередь, в Петербурге в новогоднюю ночь будет минус 15 градусов.

Днем ранее в «Фобосе» пришли к выводу, что погода в Новый год на Европейской территории России будет аномально теплой. По их словам, плюсовая температура будет наблюдаться даже в Волго-Вятском районе и Оренбуржье. Кроме того, в Сочи 30 и 31 декабря прогнозируется до плюс 14 — плюс 15 градусов

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      Полина Кислицына
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