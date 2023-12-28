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12:27, 28 декабря 2023Россия

Россиянин спрятал мешавший ему курить датчик дыма и едва не погубил всю семью

Нижегородец спрятал в шкаф мешавший ему курить датчик и едва не сгубил всю семью

Фото: Unsplash

Житель Нижнего Новгорода спрятал в шкаф датчик дыма, мешавший ему курить, и едва не сгубил всю семью. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По данным издания, россияне с пятью малолетними детьми легли спать, оставив включенными гирлянды на окне и елке. Произошел пожар на площади 18 квадратных метров. Огонь быстро перекинулся на мебель, почти все сгорело.

Прибор заранее установили сотрудники МЧС и городская соцзащита. Однако этот вариант не устроил главу семейства — с сигналкой он не мог курить в квартире.

До этого сообщалось, что в Ставрополе семь человек пострадали при взрыве в двухэтажном здании на улице Серова.

В помещении в результате инцидента оказались выбиты окна и была повреждена кровля. Всех пострадавших отвезли в больницу с травмами. Причина, по которой сдетонировали баллоны, пока неизвестна.

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      Анна Щербакова
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