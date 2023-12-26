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19:57, 26 декабря 2023Россия

Семь человек пострадали при взрыве в российской пекарне

В Саратове семь человек пострадали при взрыве газовых баллонов в пекарне

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Саратове семь человек пострадали при взрыве в двухэтажном здании на улице Серова. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в Telegram.

По его словам, на первом этаже строения сдетонировали газовые баллоны, в результате чего начался пожар, который на данный момент уже потушен. В здании выбиты окна и повреждена кровля. Все пострадавшие госпитализированы, их состояние не уточняется.

Как пишет РЕН ТВ, взрыв произошел в пекарне. Причина, по которой сдетонировали баллоны, пока неизвестна.

Ранее два человека пострадали при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме в Махачкале. К тушению возгорания привлекали 15 специалистов и четыре единицы техники. Из здания эвакуировали 25 местных жителей.

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      Константин Лысяков
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