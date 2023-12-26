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11:29, 26 декабря 2023Россия

При взрыве в девятиэтажном доме в Дагестане пострадали два человека

В Махачкале при взрыве газа в девятиэтажном жилом доме пострадали два человека

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Махачкале при взрыве в девятиэтажном жилом доме пострадали два человека. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его информации, в девятиэтажке на улице Героев Дагестана взорвался газ, после чего начался пожар — его площадь составила 15 квадратных метров.

Возгорание тушили 15 специалистов и четыре единицы техники. Из здания эвакуировали 25 местных жителей. О том, в каком состоянии находятся пострадавшие, информации не приводится.

Днем ранее, 25 декабря, в Сочи на территории Сириуса из-за утечки бытового газа произошел взрыв в шестиэтажном жилом доме. Из-за ЧП были расселены 13 квартир, в пункты временного размещения в отеле «Гамма Сириус» поместили шесть человек.

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      Анастасия Шейкина
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