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03:04, 25 декабря 2023Россия

Названа вероятная причина взрыва в доме в Сириусе

Администрация Сириуса: причиной взрыва в доме, предположительно, стал газ
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Взрыв в шестиэтажном жилом доме федеральной территории Сириуса в Сочи, предположительно, произошел из-за утечки бытового газа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В пользу этой версии указывает то, что все 114 квартир оснащены индивидуальными газовыми котлами. Точная причина взрыва пока не установлена.

Из-за ЧП были расселены 13 квартир. В пункте временного размещения в отеле «Гамма Сириус» находятся шесть человек.

Сейчас жильцам позволяют зайти в свои квартиры в сопровождении сотрудников правоохранительных органов, чтобы забрать личные вещи и документы. Полицейские и сотрудники Росгвардии оцепили территорию.

О взрыве в Сириусе сообщалось в ночь на 25 декабря. В результате ЧП разрушился балкон и остекление в нескольких квартирах. Пострадали два человека. На спасательных работах были задействованы 60 человек и 19 единиц техники.

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      Марина Совина
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