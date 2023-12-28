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18:21, 28 декабря 2023Ценности

Россиянкам назвали самую модную обувь на зиму

Александр Васильев назвал ботинки челси самыми модными на зиму

Фото: Viktoria Minkova / Shutterstock / Fotodom

Российский и французский историк моды, искусствовед и театральный художник Александр Васильев назвал россиянкам самую модную обувь на зиму. Соответствующий комментарий публикует «Стархит».

Эксперт рассказал, что в текущем сезоне почти все модели оснащены прочной и нескользящей подошвой, которая позволяет безопасно ходить по снегу и льду.

При этом, по его словам, одним из самых популярных видов обуви являются ботинки челси. «Они уже полюбились современным женщинам, отличаются небольшим каблуком, комфортной подошвой, а главное, высоким уровнем комфорта», — заключил Васильев.

Ранее в декабре известный российский стилист Алеко Надирян назвал трендовый у звезд цвет. Специалист рассказал, что в текущем месяце знаменитости активно внедряют в свой гардероб красный оттенок.

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      Екатерина Ештокина
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