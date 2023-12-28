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18:09, 28 декабря 2023Бывший СССР

Российский дипломат заявил о неизменно агрессивном курсе НАТО

Зыков: НАТО продолжает агрессивный курс по отношению к России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Janis Laizans / Reuters

НАТО продолжает свой неизменно агрессивный курс по приближению своей инфраструктуры к российским рубежам. Об этом заявил в беседе с «Известиями» временный поверенный России в Латвии Олег Зыков.

«Ни для кого не секрет, что политика Североатлантического альянса всецело подчинена экспансионистской линии Вашингтона, которая, как порою нам кажется, сводится к незамысловатой логике — чем хуже России, тем лучше им», — высказался он. По словам дипломата, если НАТО возглавит сторону вражды с Москвой (прежде всего речь идет о странах Прибалтики и Польше), в Европе не будет стабильности.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что блок НАТО вплотную приблизился к российским границам, несмотря на обещание не расширяться. «Хрена с два, вон, под забором у нас болтаются», — сказал глава государства. При этом он отметил, что Москва не собирается воевать ни с Европой, ни с НАТО.

Путин также назвал «полной чушью» утверждения президента США Джо Байдена о заинтересованности РФ в возможной войне с НАТО.

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      Алина Гончарова
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