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12:02, 28 декабря 2023Путешествия

Снежная буря парализовала работу российского курорта

Горнолыжный курорт Эльбрус закрыли из-за снежной бури

Российский горнолыжный курорт Эльбрус закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

Склоны Эльбруса должны были открыться для катания в четверг, 28 декабря, но снежная буря парализовала работу популярного курорта. Уточняется, что ветер на вершинах достигает 20 метров в секунду.

Тем временем в МЧС России по Кабардино-Балкарской предупредили, что с 18:00 28 декабря до 18:00 29 декабря в горах региона будет лавиноопасно. В ведомстве порекомендовали избегать мест возможного схода снега, кататься только на разрешенных трассах и не выходить в горы во время метели.

Ранее россиянам назвали самые дорогие горнолыжные курорты страны. На первом месте оказался Домбай, где за ночь придется заплатить в среднем 16,1 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли Гора Соболиная в Иркутской области и Шерегеш.

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      Мария Борисова
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