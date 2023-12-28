Снежная буря парализовала работу российского курорта

Горнолыжный курорт Эльбрус закрыли из-за снежной бури

Российский горнолыжный курорт Эльбрус закрыли из-за непогоды. Об этом сообщается в его официальном Telegram-канале.

Склоны Эльбруса должны были открыться для катания в четверг, 28 декабря, но снежная буря парализовала работу популярного курорта. Уточняется, что ветер на вершинах достигает 20 метров в секунду.

Тем временем в МЧС России по Кабардино-Балкарской предупредили, что с 18:00 28 декабря до 18:00 29 декабря в горах региона будет лавиноопасно. В ведомстве порекомендовали избегать мест возможного схода снега, кататься только на разрешенных трассах и не выходить в горы во время метели.

Ранее россиянам назвали самые дорогие горнолыжные курорты страны. На первом месте оказался Домбай, где за ночь придется заплатить в среднем 16,1 тысячи рублей. В тройку лидеров также вошли Гора Соболиная в Иркутской области и Шерегеш.