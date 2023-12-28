Стилист Алеко объяснил выход в свет в футболке с фото полуголой Вали Карнавал

Звездный российский стилист Алеко Надирян вышел в свет в футболке с фото оголенной певицы Вали Карнавал. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Popcake.TV.

Известно, что эксперт посетил предпоказ новогоднего шоу «VK под Шубой». На размещенных кадрах мужчина предстал в классическом сером костюме, состоящем из серых свободных брюк и пиджака.

Помимо этого, она надел розовую рубашку и белую футболку со снимком артистки в купальнике. Свой образ Надирян дополнил белой бейсболкой и обувью темно-серого цвета.

По словам стилиста, он выбрал данный образ, чтобы поддержать Карнавал в непростой период ее жизни. «Во-первых, мне очень нравится Валя. Мне нравится ее стиль, как она выглядит. И она очень приятный человек, таких людей в шоу-бизнесе очень мало. Помимо этого, она просто красивая девушка, и носить эту футболку — одно удовольствие», — заявил он.

Ранее в декабре Алеко Надирян назвал трендовый цвет, который полюбили звезды. Специалист рассказал, что в текущем месяце звезды активно внедряют в свой гардероб красный оттенок.