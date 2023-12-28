Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:50, 28 декабря 2023Ценности

Стилист Алеко объяснил выход в свет в футболке с фото полуголой Вали Карнавал

Кадр: видео Telegram-канал POPCAKE.TV

Звездный российский стилист Алеко Надирян вышел в свет в футболке с фото оголенной певицы Вали Карнавал. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал Popcake.TV.

Известно, что эксперт посетил предпоказ новогоднего шоу «VK под Шубой». На размещенных кадрах мужчина предстал в классическом сером костюме, состоящем из серых свободных брюк и пиджака.

Помимо этого, она надел розовую рубашку и белую футболку со снимком артистки в купальнике. Свой образ Надирян дополнил белой бейсболкой и обувью темно-серого цвета.

Материалы по теме:
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019

По словам стилиста, он выбрал данный образ, чтобы поддержать Карнавал в непростой период ее жизни. «Во-первых, мне очень нравится Валя. Мне нравится ее стиль, как она выглядит. И она очень приятный человек, таких людей в шоу-бизнесе очень мало. Помимо этого, она просто красивая девушка, и носить эту футболку — одно удовольствие», — заявил он.

Ранее в декабре Алеко Надирян назвал трендовый цвет, который полюбили звезды. Специалист рассказал, что в текущем месяце звезды активно внедряют в свой гардероб красный оттенок.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Непроходимое болото» С чем столкнулись ВСУ в боях под Артемовском?

      Раскрыты формулы получения денег от государства

      Азербайджан уличил Францию в нежелании выстраивать партнерские отношения

      В Одессе украинский военный взял в заложники жену и ребенка

      Стилист Алеко объяснил выход в свет в футболке с фото полуголой Вали Карнавал

      Планировавшего напасть на подмосковную школу девятиклассника арестовали

      Врач призвала власти снабжать россиянок бесплатными средствами контрацепции

      Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский радиозавод

      Абрамович решил засудить отклонивший пожертвование банк

      В Китае стало модно делать пластические операции кошкам и собакам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости