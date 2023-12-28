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10:05, 28 декабря 2023Экономика

В правительстве назвали причину подорожания новогоднего стола

Абрамченко: новогодний стол подорожал на 8 % из-за яиц, мяса птицы и мандаринов
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Unsplash

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко заявила, что новогодний стол россиян подорожал на восемь процентов за год, а причиной этого стал резкий рост цен на яйца, мясо птицы и мандарины. Ее цитирует РИА Новости.

Помимо ощутимого подорожания этих продуктов также увеличилась стоимость шампанского — в годовом выражении рост составил не более пяти процентов, отмечает вице-премьер. При этом она подчеркнула, что цены на икру в текущем году снизились. По ее словам, икра кеты оптом сейчас на 25 процентов дешевле, чем в прошлом году.

Говоря о подорожании на восемь процентов продуктов, популярных у россиян на Новый год, Абрамченко ссылается на неназванные отраслевые ассоциации и бизнес-объединения. Несколькими днями ранее аналитики ИТ-компании «АТОЛ» опубликовали исследование, согласно которому средняя стоимость новогоднего стола в России выросла за год на 14 процентов, до 3329 рублей. В то же время, по подсчетам Mash, произведенным около месяца назад, новогодний стол за год стал дороже на 45 процентов.

В середине месяца в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент страны Владимир Путин заявил, что инфляция в 2023 году может ускориться до восьми процентов. Однако он уверил, что Центробанк и правительство принимают меры, чтобы вернуть рост цен к целевому показателю в четыре процента.

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      Мария Грушко
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