В России депутат призвал мэра города покаяться из-за часов за сотни тысяч рублей

В ХМАО депутат призвал мэра города Урай извиниться за дорогие часы на руке

Депутат городской думы города Урай в Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Леонард Насибуллин призвал мэра Тимура Закирзянова принести извинения за ношение часов швейцарского бренда Longines. Об этом сообщает сетевое издание 86.ru.

На дорогой аксессуар издание обратило внимание после фотоотчета со встречи совета руководителей Урая, который глава города опубликовал во «ВКонтакте». На руке чиновника можно увидеть часы, схожие с часами из серии Master Collection. Их стоимость на одном из специализированных сайтов превышает 373 тысячи рублей.

Депутат заявил, что несколько дней назад просил мэра извиниться перед жителями за нерешенные проблемы города. «Сейчас я прошу предстать перед народом и покаяться, но сейчас еще и за дорогие часы», — добавил он и предложил Закирзянову подтвердить покупку, предоставив чек.

Глава Урая заявил, что часы были куплены «задолго до прихода на муниципальную службу». Согласно информации, размещенной на сайте органов местного самоуправления города, Закирзянов возглавляет Урай с 2019 года. Там же указано, что с 2016 по 2019 год он был депутатом городской думы.

На сайте, занимающемся реализацией швейцарских часов, указано, что замеченная на руке главы Урая модель выпускается с 2018 года. Та же модель присутствует в каталоге Longines за 2017-2018 годы.

Ранее Закирзянову якобы вручили кубок «худшего главы за всю историю». В мэрии города пояснили, что акцию организовал один из местных депутатов. «Опрос "о самом худшем мэре" данный депутат, по-видимому, провел среди самого себя, что многое говорит об особенностях его мировосприятия», — сказал в беседе с «Лентой.ру» представитель пресс-службы администрации Урая.