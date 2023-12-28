В России девочка послала Путину письмо с новогодним желанием и оказалась в Чечне

Девочка из Камызяка отправила новогоднее желание Путину и оказалась в Чечне

Девочка из города Камызяка Астраханской области отправила письмо с новогодним желанием президенту России Владимиру Путину и оказалась в Чечне. Об этом сообщает чеченское министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации в Telegram.

В письме россиянка попросила российского лидера помочь ей приехать в Чеченскую Республику. По поручению главы региона Рамзана Кадырова была организована поезда в Чечню как самой девочки, так и ее матери.

В ближайшее время им покажут достопримечательности столицы Чечни — города Грозного, добавили в министерстве.

Ранее Владимир Путин пообщался с мечтавшим посетить Эрмитаж 11-летним мальчиком, который приехал в Петербург. Ребенок попросил об этом в открытке, которую глава государства выбрал на «Елке желаний».