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08:06, 28 декабря 2023Мир

В России оценили вероятность контактов с США по контролю над вооружениями

Ульянов: предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет из-за политики Вашингтона. Вероятность диалога с американской стороной оценил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

«Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений», — сказал дипломат.

По его словам, при текущем состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах России совершенно нереалистично.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал об отсутствии систематического диалога с США по вопросам стратегической стабильности. Он отметил, что в последнее время американская сторона вновь обратилась к вопросам стратегической стабильности.

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      Семен Александров
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