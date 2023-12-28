В России оценили вероятность контактов с США по контролю над вооружениями

Ульянов: предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет

Предпосылок для контактов России с США по контролю над вооружениями нет из-за политики Вашингтона. Вероятность диалога с американской стороной оценил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью РИА Новости.

«Предпосылок нет. Наоборот, вся политика США направлена на обострение наших отношений», — сказал дипломат.

По его словам, при текущем состоянии отношений между Москвой и Вашингтоном обсуждать возможность допуска американских специалистов для инспекций на ядерных объектах России совершенно нереалистично.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал об отсутствии систематического диалога с США по вопросам стратегической стабильности. Он отметил, что в последнее время американская сторона вновь обратилась к вопросам стратегической стабильности.