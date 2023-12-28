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09:52, 28 декабря 2023Экономика

В России решили заманить иностранных инвесторов длинными визами

«Известия»: в России захотели выдавать иностранным инвесторам визы на три года

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В России захотели заманить иностранных инвесторов длинными визами сроком на три года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо «Деловой России» заместителю министра экономического развития Дмитрию Вольвачу.

В настоящее время визы зарубежным предпринимателям и бизнесменам выдаются максимум на один год. Однако фактически им можно находиться в России не более 90 дней в каждом из полугодий, уточняют эксперты. За счет кратного увеличения срока действия виз авторы инициативы рассчитывают увеличить приток иностранных инвестиций на российский рынок. Речь идет в первую очередь про привлечение вложений от инвесторов из «дружественных» стран.

Планируется, чтобы такой документ выдавался по ходатайству одного из четырех бизнес-объединений. Авторы инициативы хотят наделить соответствующими полномочиями представителей Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также профильных объединений «Деловая Россия» и «Опора России».

Во второй половине сентября руководитель Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что главным драйвером экономического роста России по итогам первой половины 2023 года стали инвестиции, увечившиеся за тот период на 7,6 процента. Несмотря на это, глава Минпромторга Денис Мантуров призывал бизнес, задействованный прежде всего в реализации мегапроектов, активнее наращивать вложения и не откладывать инвестиции в долгий ящик.

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      Анатолий Акулов
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