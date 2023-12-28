В российском регионе десять детей сняли с поезда и отправили в больницу

В Тамбовской области с поезда Москва — Симферополь сняли 10 детей с ОРВИ

В Тамбовской области с поезда, который следовал из Москвы в Симферополь, сняли десять детей — у них обнаружили симптомы ОРВИ. Несовершеннолетних отправили в больницу, сообщает Юго-Восточная железная дорога в Telegram-канале.

Детей сняли с поезда на станции Мичуринск-Уральский — бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора решили направить их на дополнительное врачебное обследование из-за повышенной температуры.

В поезде «Москва — Симферополь» находилась группа из 250 детей и 45 сопровождающих. У остальных несовершеннолетних признаков инфекции не обнаружили — их отправили до места назначения с медицинским сопровождением.

«Поездная бригада действовала согласно имеющимся инструкциям. Начальник поезда и проводники приняли все необходимые меры для предотвращения распространения ОРВИ по другим вагонам», — отчитались на железной дороге.

21 декабря более сотни детей в Саратовской области сняли с поезда, направлявшегося из Тюмени в Адлер, и отправили в больницу. Причиной этому стала повышенная температура у одной девочки, которую впоследствии не удалось спасти. Все несовершеннолетние — уроженцы Луганской народной республики, которые отдыхали в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Как уточнили в Минздраве, у 16 детей выявили грипп типа А, еще у 70 несовершеннолетних диагностировали ОРВИ.

