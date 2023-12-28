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14:06, 28 декабря 2023Мир

В Сербии обвинили спецслужбы Запада в организации протестов в Белграде

Лидер СРП Шешель обвинил западные спецслужбы в организации протестов в Сербии
СюжетПротесты в Германии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Протесты оппозиции в Сербии организовали спецслужбы Запада. В этом их обвинил лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель, сообщает РИА Новости.

«За этими протестами без всякого сомнения стоят западные спецслужбы. В этот раз Федеральная разведывательная служба Германии (BND) играет главную роль, но участвуют и американская, и британская, и французская разведки», — заявил он.

Лидер партии уточнил, что Белград долго медлил с решением о применении силы. «Нужно было вовремя это остановить. В центре города можете протестовать сколько угодно, но жизненно важные транспортные развязки нельзя ставить под угрозу, в этом случае применение силы оправдано», — объяснил он.

По словам Шешеля, данные провокации направлены на президента Сербии Александра Вучича. «Западные силы просто хотят таким образом вынудить Вучича отречься от Косово и Метохии, отказаться от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине и ввести санкции в отношении России. А это бы тогда означало конец и его карьеры», — констатировал политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что протесты в Белграде организовали по «шаблонам из западных методичек». Она добавила, что организаторами уличных протестов являются активисты, которых финансируют различные структуры, управляемые извне.

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      Дарья Балацкая
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