Звезда «Женского стендапа» описала 2023 год словами «было сильно плохо»

Креативный продюсер и участница юмористического шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова призналась, что 2023 год стал для нее трудным. Итоги года она подвела в своем Telegram-канале.

«Было сильно плохо», — написала Мягкова. Звезда «Женского стендапа» также отметила, что в уходящем году ей приходилось много плакать, в том числе в кадре. Также Мягкова рассказала, что регулярно ездила на гастроли и написала новый стендап-концерт. Кроме того, юмористка второй раз в жизни заболела коронавирусом.

«Мне все еще не прям хорошо, но вот эту фразу я нашла в мотивационном каком-то меме. И мне подходит: "В этом году я была сильной, в следующем году я обещаю быть счастливой"», — заключила юмористка.

Ранее Мягкова пожаловалась на плохое самочувствие из-за коронавируса. Из-за болезни артистке пришлось отменить съемки и концерт в Санкт-Петербурге. Она призвала тех, кто испытывает недомогание, не ходить в публичные места и лечиться дома.