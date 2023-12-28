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04:45, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Звезда «Женского стендапа» описала 2023 год словами «было сильно плохо»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Креативный продюсер и участница юмористического шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова призналась, что 2023 год стал для нее трудным. Итоги года она подвела в своем Telegram-канале.

«Было сильно плохо», — написала Мягкова. Звезда «Женского стендапа» также отметила, что в уходящем году ей приходилось много плакать, в том числе в кадре. Также Мягкова рассказала, что регулярно ездила на гастроли и написала новый стендап-концерт. Кроме того, юмористка второй раз в жизни заболела коронавирусом.

«Мне все еще не прям хорошо, но вот эту фразу я нашла в мотивационном каком-то меме. И мне подходит: "В этом году я была сильной, в следующем году я обещаю быть счастливой"», — заключила юмористка.

Ранее Мягкова пожаловалась на плохое самочувствие из-за коронавируса. Из-за болезни артистке пришлось отменить съемки и концерт в Санкт-Петербурге. Она призвала тех, кто испытывает недомогание, не ходить в публичные места и лечиться дома.

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