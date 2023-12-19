Звезда шоу на ТНТ пожаловалась на коронавирус словами «состояние — кусок говна»

Юмористка Ирина Мягкова заявила, что заболела коронавирусом и отменила съемки

Креативный продюсер и участница популярного шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Ирина Мягкова пожаловалась на то, что заразилась коронавирусом, словами «состояние — кусок говна». О болезни юмористка рассказала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Меня лечат, капают, не дают мыться. (...) Ковид все еще не кайф вообще», — написала Мягкова. Она добавила, что из-за болезни ей пришлось отменить три съемки и концерт в Санкт-Петербурге.

Звезда «Женского стендапа» также раскритиковала людей, которые переносят болезнь на ногах и встречаются с другими людьми. «Просто вот меня так и заразили. Сидите дома, если заболели, не будьте эгоистами», — призвала она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет необходимости вводить ограничительные меры из-за коронавируса. Она подчеркнула, что сейчас о коронавирусной инфекции многое известно и врачи нашли средства для ее лечения и профилактики.

Перед этим Депздрав Москвы сообщил, что рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ в столице замедлился и ситуация находится под контролем.