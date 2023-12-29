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18:51, 29 декабря 2023Мир

Армия ФРГ собралась развернуть силы в Нижней Саксонии из-за наводнения

Бундесвер приготовился развернуть силы в Нижней Саксонии из-за наводнения

Фото: Lower Saxony / Reuters

Армия ФРГ собралась развернуть силы в федеральной земле Нижняя Саксония из-за ситуации с наводнением. Об этом пишет Spiegel.

Сообщается, что земельное правительство в Ганновере подало запрос об оказании помощи территориальным командованием бундесвера. Шесть вертолетов были переведены в режим боевой готовности. Издание объясняет, что вертолеты нужны для того, чтобы поддерживать состояние дамб. В случае необходимости с них будут сбрасывать контейнеры со стройматериалами.

Бундесвер также должен быть готов эвакуировать людей из опасной зоны.

«Почти вся земля Нижняя Саксония находится под водой», — заявила министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс. Она назвала ситуацию крайне напряженной. По прогнозу погоды в ближайшие дни ожидается продолжение дождя и шторм.

Ранее сообщалось, что в Нижней Саксонии затопило два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на смену в рождественские каникулы, чтобы эвакуировать животных.

На Рождество из-за ливней уровень воды в немецких реках поднялся до такой высоты, что Рур и Эльба вышли из берегов. В некоторых федеральных землях были объявлены третий и четвертый уровень опасности.

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      Алина Гончарова
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