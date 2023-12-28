Среда обитания
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15:46, 28 декабря 2023Среда обитания

В Европе животные оказались под угрозой из-за наводнения

В Германии из-за проливных дождей затопило два зоопарка

Фото: Cathrin Mueller / Reuters

В Германии затопило два зоопарка. Сотни сотрудников вышли на смену в рождественские каникулы, чтобы эвакуировать животных, сообщает газета Kreiszeitung.

От проливных дождей, обрушившихся на европейскую страну перед Рождеством, серьезно пострадала Нижняя Саксония. Здесь располагается Серенгети-парк, в котором обитает более 1,5 тысячи животных. В результате разгула стихии оказалась затоплена большая часть зоопарка. Вольеры обложили 15 тысячами мешков с песком, также возведены временные дамбы.

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Разлив рек поставил под угрозу жизнь обитателей зоопарка в Северном Рейне-Вестфалии. Зверинец находится всего в 100 метрах от русла реки. Овец, пони и ослов вывезти удалось, однако с эвакуацией оленей и ланей возникли трудности.

На Рождество из-за ливней уровень воды в немецких реках поднялся до такой высоты, что Рур и Эльба вышли из берегов. В некоторых федеральных землях были объявлены третий и четвертый уровень опасности.

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      Виктория Клабукова
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