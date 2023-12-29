Боррель призвал Израиль к гуманитарной паузе в Газе

Боррель: ЕС призывает Израиль к гуманитарной паузе в боевых действиях в Газе

Европейский союз призывает Израиль к гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, наземное наступление Израиля в центральной части сектора Газа приводит к большому числу жертв среди мирных граждан, несмотря на обязательство вооруженных сил защищать их. Он напомнил, что удары по лагерю беженцев Магази лишили крова свыше 150 тысяч человек. «Срочно необходима новая пауза в боевых действиях», — подчеркнул он.

Ранее член Европарламента (ЕП) Ана Миранда призвала страны ЕС срочно признать Палестину. Также член ЕП от Словении Матьяж Немец заявил о наличии доказательств действий Израиля, «потенциально способствующих геноциду», в отношении жителей Палестины.