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06:45, 27 декабря 2023Мир

В Европарламенте призвали страны ЕС срочно признать Палестину

Член ЕП Миранда призвала страны ЕС срочно признать Палестину
Ана Миранда

Ана Миранда. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Странам-членам Евросоюза (ЕС) необходимо пересмотреть свою позицию относительно статуса Палестины и признать ее в качестве отдельного государства. Об этом говорится в обращении члена Европарламента (ЕП) от Испании Аны Миранды к Совету ЕС. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Миранды.

Депутат призвала страны-участницы ЕС занять новую позицию в рамках своего обращения «Срочное признание Палестины государствами-членами ЕС». «С начала агрессии Израиля против сектора Газа, по состоянию на 6 декабря, 15 523 палестинца были убиты и еще 42 000 ранены», — напомнила она.

Перед лицом этого ужасного геноцида и для продвижения мирного процесса [Европейскому] Союзу необходимо занять новую позицию и признать государство Палестина. На сегодняшний день только 10 из 27 государств-членов [ЕС] признали Палестину как государство

Ана Мирандачлена Европарламента (ЕП) от Испании

В связи с этим она обратилась к Совету ЕС с вопросом о его действиях для достижения признания Палестины на общеевропейском уровне.

«Учитывая, что правительство Испании, которое в настоящее время поочередно председательствует в Совете, высказалось за совместное признание государства Палестина в рамках Союза: (...) Какие шаги Совет намерен предпринять в дальнейшем, чтобы достичь совместного решения на европейском уровне о признании государства Палестина?» — спросила она.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Словении Матьяж Немец заявил о наличии доказательств действий Израиля, «потенциально способствующих геноциду», в отношении жителей Палестины.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Кирилл Садовский
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