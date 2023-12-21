В ЕС заподозрили Израиль в геноциде

В Европарламенте указали на способствующие геноциду действия Израиля

Член Европарламента (ЕП) от Словении Матьяж Немец заявил о наличии доказательств действий Израиля, «потенциально способствующих геноциду», в отношении жителей Палестины. На нарушения международного права в секторе Газа он указал в своем обращении к Совету Европы (СЕ). «Лента.ру» ознакомилась с документом.

Письмо евродепутата касается экспорта оружия из стран-членов ЕС в Израиль. Немец заподозрил такие государства в нарушении международного гуманитарного права и подчеркнул, что «государства-члены обязаны отказывать в выдаче экспортных лицензий, если существует явный риск того, что военные технологии будут способствовать серьезным нарушениям международного гуманитарного права». Это, по словам автора обращения, включает и обязательство предотвращать совершения геноцида.

«Поскольку Израиль продолжает свои военные операции в Газе, продолжаются и трагические гуманитарные страдания. Неизбирательные, непропорциональные и незаконные нападения Израиля на гражданскую инфраструктуру уже привели к более чем 18 000 жертвам среди палестинского гражданского населения, а также к невыполнимым приказам об эвакуации и насильственному перемещению населения. Несмотря на предупреждения о нарушениях международного гуманитарного права, поставки оружия в Израиль продолжаются из нескольких стран-членов ЕС», — отметил член ЕП.

В связи с этим он спросил у Совета Европы о контроле за соблюдением выпущенного в 2008 году документа, выражающего официальную позицию СЕ относительно экспорта вооружений, на фоне «явных доказательств» способствующих геноциду действий Израиля.

«Как Совет и государства-члены обеспечивают выполнение общей позиции Совета 2008/944/CFSP и соответствующего международного права, учитывая явные доказательства действий, потенциально способствующих геноциду и серьезным нарушениям международного права в секторе Газа, совершенным Израилем?» — спросил Немец.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова назвал действия Израиля в Газе геноцидом. Он добавил, что около 2000 турецких адвокатов работают над соответствующими жалобами «в нужные места».

С аналогичным заявлением выступал и президент ЮАР Сирил Рамафоса. «Намеренный отказ в медикаментах, топливе, еде и воде для жителей Газы равносилен геноциду», — говорил он.

Утром 7 октября ХАМАС атаковало Израиль. Кроме того, из сектора Газа в приграничные районы Израиля проникло неопределенное число террористов. Тель-Авив назвал нападение войной и 10 октября начал наносить в ответ широкомасштабные удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.