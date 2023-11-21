Израиль обвинили в геноциде

Президент ЮАР Сирил Рамафоса обвинил Израиль в геноциде в Газе

Отказ Израиля допустить в сектор Газа гуманитарные грузы равносилен геноциду. С таким обвинением на экстренной видеоконференции БРИКС по ситуации в анклаве выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса, передает РИА Новости.

«Намеренный отказ в медикаментах, топливе, еде и воде для жителей Газы равносилен геноциду», — подчеркнул политик.

Рамафоса указал, что коллективное наказание гражданского населения в Газе путем применения Израилем военной силы является военным преступлением и призвал открыть гуманитарные коридоры.

«Мы призываем международное сообщество договориться о срочных и конкретных действиях, чтобы положить конец страданиям в секторе Газа и проложить путь к справедливому и мирному разрешению этого конфликта», — заявил президент.

Ранее официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи заявил, что Иран намерен подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа.

«Иран сформировал специальную комиссию для подготовки иска, который будет подан в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде», — сказал дипломат.