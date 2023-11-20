Иран захотел подать в МУС иск против Израиля

МИД Ирана намерен подать в МУС иск против Израиля из-за действий в секторе Газа

Иран намерен подать в Международный уголовный суд (МУС) иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канани Чафи, сообщает ТАСС.

«Иран сформировал специальную комиссию для подготовки иска, который будет подан в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, состоявшегося в Эр-Рияде», — сказал дипломат.

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа.

Кроме того, бывший командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи заявил, что конфликт в секторе Газана расширится на несколько фронтов в случае усиления операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).