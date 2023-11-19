Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

Верховный лидер Ирана призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает Tasnim.

«Исламские страны должны хотя бы временно прекратить любые политические отношения с сионистским режимом [Израиля]», — заявил он.

Ранее верховный лидер Ирана попросил главу исламистской группировки ХАМАС Исмаила Ханию замолчать о возможном вступлении Тегерана в конфликт. По данным Times of Israel, аятолла Хаменеи заявил, что ХАМАС напал на Израиль без ведома Ирана. Поэтому Тегеран не намерен вступать в конфликт напрямую.

В начале ноября Хаменеи также призвал мусульманские страны остановить поставки нефти и еды Израилю.