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21:37, 19 ноября 2023Мир

Иран призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем

Верховный лидер Ирана призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Wana News Agency / Reuters

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать отношения с Израилем на фоне военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает Tasnim.

«Исламские страны должны хотя бы временно прекратить любые политические отношения с сионистским режимом [Израиля]», — заявил он.

Ранее верховный лидер Ирана попросил главу исламистской группировки ХАМАС Исмаила Ханию замолчать о возможном вступлении Тегерана в конфликт. По данным Times of Israel, аятолла Хаменеи заявил, что ХАМАС напал на Израиль без ведома Ирана. Поэтому Тегеран не намерен вступать в конфликт напрямую.

В начале ноября Хаменеи также призвал мусульманские страны остановить поставки нефти и еды Израилю.

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      Марина Совина
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