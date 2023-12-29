Экстрадированный из Турции москвич предстанет перед судом за расправу над женой

В Москве за убийство перед судом предстанет экстрадированный из Турции россиянин

В Москве перед судом предстанет 24-лений Игорь Молчанов, обвиненный в расправе над женой и незаконный оборот наркотиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По версии следствия, в декабре 2022 года фигурант в своей квартире поссорился с 23-летней женой и нанес ей множество ударов ножом в область жизненно важных органов. Тело нашел отец, когда пришел к дочери домой узнать, почему она пишет ему сообщения, но не отвечает на звонки. Выяснилось, что с мужчиной переписывался от имени девушки ее муж.

При осмотре квартиры полицейские нашли 4,5 грамма мефедрона, которые Молчанов незаконно купил и хранил. Задержать мужчину сразу не удалось — он успел скрыться за границей, потому был объявлен в международный розыск.

В феврале 2023 года Молчанов был обнаружен турецкими правоохранителями, в ноябре его экстрадировали в Россию. Дело рассмотрит Симоновский районный суд Москвы. В настоящее время фигурант находится под стражей.

Ранее сообщалось, что жительница Дагестана забила мужа плинтусом и выдала это за нападение неизвестных.