Предсказано изменение боевой помощи Украине в 2024 году

Военный эксперт Кнутов: помощь Украине в 2024 году зависит от ситуации на фронте

Поставки боевой помощи странами Запада Украине в 2024 году будут зависеть от развития ситуации на фронте и успехов сторон. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. Он предсказал, какие изменения могут произойти.

«Если мы говорим о США, то я не думаю, что какие-то поставки будут достаточно серьезными с учетом выборов, которые пройдут в ноябре следующего года. Американцам сейчас нужна победоносная война. В данном случае предвыборный конфликт между Израилем и палестинцами гораздо престижнее и выгоднее, чем неудача контрнаступления на Украине. Американцы здесь постараются занять относительно нейтральную позицию. Хотя и поставки оружия будут происходить, но это в основном будут ракеты, боеприпасы, непосредственно боевая техника, фактически средства, которыми ведутся боевые действия, расходные материалы в виде патронов, снарядов и ракет. Если мы говорим о европейских странах, европейцы попытаются сейчас какое-то время оказывать помощь Украине», — объяснил он.

Многое будет зависеть от того, насколько мы эффективно будем действовать в районе Авдеевки, Артемовска и донбасского кольца. Тогда, когда мы сможем взять под контроль или хотя бы окружить Авдеевку, начать зачистку, двигаться к Угледару и Купянску, это уже целый ряд европейских стран НАТО насторожит. Также это приведет к тому, что характер помощи изменится Юрий Кнутов военный эксперт

27 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил последний пакет помощи Украине в 2023 году на сумму 250 миллионов долларов. В него вошли боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды, противотанковые средства.

Больше средств для помощи республики у США пока не согласовано, новый пакет помощи на 61 миллиард долларов ожидает одобрения в Конгрессе. Также выделение помощи еще на 50 миллиардов евро рассматривают в Евросоюзе.