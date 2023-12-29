Огромного рождественского козла из Евля поджигали, ломали и пытались украсть. В этом году его ждала невиданная напасть

В Швеции огромный козел из соломы устоял перед вандалами, но не выдержал галок

Хотя в 2023 году огромный соломенный козел из шведского города Евле устоял против вандалов, которые постоянно пытаются его поджечь, он серьезно пострадал из-за невиданной прежде напасти. Об этом сообщает издание The Local.

Козел не выдержал нашествия галок, оставивших от него один каркас

Птицы обглодали евльского козла почти до костей. К Рождеству на площади остался только каркас, а всю солому унесли голодные галки. За 57 лет такого не случалось ни разу. Козла жгли, похищали, ломали, но его никогда не ели.

Нашествие галок, с которым он столкнулся, по-видимому, связано с дождливой погодой, стоявшей в Швеции весь июль и август. Из-за этого на соломе, из которой сделан козел, осталось неубранное зерно. Оно и привлекло к нему птиц.

Организация BirdLife Sverige, занимающаяся охраной птиц, опровергла слухи, согласно которым среди шведских галок каким-то образом распространилась весть о козле. Из-за этого они якобы и слетелись на него в таком количестве.

Кое-кто утверждает, что они разговаривают друг с другом, но никаких доказательств этому нет. Галке, которая летит над городом, достаточно заметить, что внизу едят 40 других птиц, и она сама поймет, что там можно подкрепиться Никлас Аронссон BirdLife Sverige

В начале декабря евльский муниципалитет собирался на экстренное совещание, чтобы решить, что делать с птицами. В итоге галок, рвущих козла на части, решили оставить в покое. «Кажется не очень правильным пугать птиц, которые лишь следуют своему природному инстинкту и просто хотят есть», — объяснила пресс-секретарь муниципалитета Анна-Карин Ниманн.

За 57 лет евльский козел дожил до Рождества 19 раз

Козла строят каждый год за несколько недель до Рождества. За 57 лет существования этой традиции ему удалось устоять лишь 19 раз. Последний пожар произошел в 2021 году. Поджигателем оказался 40-летний мужчина, приехавший из шведского города Кальмар. Позднее его приговорили к лишению свободы на шесть месяцев и оштрафовали на 109 тысяч крон (965 тысяч рублей).

Большинство соломенных козлов, построенных в Евле в прошлые годы, уничтожили вандалы. Первый евльский козел, сооруженный в 1966 году, сгорел в новогоднюю ночь. Городские власти поставили ограду, но в 1969 году козла снова подожгли. Следующий козел запылал всего через шесть часов после постройки.

В 1971 году спонсоры строительства устали от поджогов и решили свернуть проект, но его возродили школьники из гимназии Vasaskolan. Они возвели соломенного козла несколько меньшего размера, но его тут же сломали вандалы.

Козла, построенного в 1973 году, похитили, в 1975-м евльский козел рухнул, в 1976-м был уничтожен в результате столкновения с автомобилем, в 1978-м его разрушили злоумышленники. Нового козла, которого начали возводить через год, огонь уничтожил еще во время строительства. Ему тут же построили замену, но вандалы разгромили и ее.

В 1983 году очередному евльскому козлу сломали ноги. В 1998 году сооружение сгорело дотла, несмотря на сильнейший буран. В 2000 году вредители подожгли, а потом сбросили в реку Малого козла гимназии Vasaskolan.

В 2005 году евльского козла атаковали злоумышленники, переодетые Санта-Клаусом и пряничным человечком, однако их атаку удалось отбить. В 2009 году в Евле построили трех соломенных козлов. В итоге устоял только один, другой сгорел, а третьего воры погрузили на грузовик и увезли в неизвестном направлении.

В 2010 году злоумышленник пытался подкупить охрану, чтобы поднять евльского козла при помощи вертолета и перенести в Стокгольм. Кража была предотвращена.

В 2019 году от поджога пострадал Малый козел, возведенный клубом естественных наук при гимназии Vasaskolan. Пламя удалось потушить до того, как сгорел весь козел. Злоумышленника задержали.