Огромный соломенный козел устоял перед покушавшимися на него вандалами

Огромный соломенный козел, построенный в шведском городе Евле в начале декабря, простоял почти целый месяц. За 53 года такое случалось всего несколько раз, сообщает издание The Local.

Уцелело лишь основное 13-метровое сооружение. Малый соломенный козел, возведенный клубом естественных наук при гимназии Vasaskolan, 27 декабря пострадал от поджога. Пламя удалось потушить до того, как сгорел весь козел. Злоумышленника задержали.

Защитить главного евльского козла от вредителей помогли усиленные меры безопасности. В этом году к нему приставили охранников и окружили двумя оградами с камерами видеонаблюдения. Попытки уничтожить козла незаконны и караются тюремным заключением на срок до трех месяцев.

Фото опубликовано @gavlebocken

Большинство соломенных козлов, построенных в Евле в прошлые годы, погибли по вине вандалов. Первый евльский козел, сооруженный в 1966 году, сгорел в новогоднюю ночь. Городские власти поставили ограду, но в 1969 году козла снова подожгли. Следующий козел запылал всего через шесть часов после постройки. В 1971 году спонсоры строительства устали от поджогов и решили свернуть проект, но его возродили школьники из гимназии Vasaskolan. Они возвели соломенного козла несколько меньшего размера, которого тут же сломали вандалы.

Козла, построенного в 1973 году, похитили, в 1975 евльский козел рухнул, в 1976 был уничтожен в результате столкновения с автомобилем, в 1978 его разрушили злоумышленники. Нового козла, которого начали возводить через год, огонь уничтожил еще во время строительства. Ему тут же построили замену, но вандалы разгромили и ее. В 1983 году очередному евльскому козлу сломали ноги. В 1998 году сооружение сгорело дотла, несмотря на сильнейший буран. В 2000 году вредители подожгли, а потом сбросили в реку малого козла гимназии Vasaskolan.

В 2005 году евльского козла атаковали злоумышленники, переодетые Санта-Клаусом и пряничным человечком, однако их атаку удалось отбить. В 2009 году в Евле построили три соломенных козла. В итоге один сгорел, другого воры погрузили на грузовик и увезли. В 2010 году кто-то пытался подкупить охрану, чтобы поднять евльского козла при помощи вертолета и перенести в Стокгольм. Кража была предотвращена.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!