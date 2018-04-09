Греки отпраздновали Пасху взрывами в центре столицы

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В Греции прошло традиционное празднование Пасхи с коктейлями Молотова и фейерверками. На видео гуляний обратила внимание греческая версия CNN.

На кадрах жители афинского района Неос-Козмос, расположенного неподалеку от исторического центра, шумно отмечают Пасху у Храма Вознесения. Как только в церкви на службе прозвучала фраза «Христос воскрес» и колокола начали звонить, греки стали бросать на дорогу коктейли Молотова, запускать петарды и фейерверки. Это продолжалось около десяти минут.

Сообщается, что власти города заранее предупредили население о пожароопасной акции, а ее участники находились на безопасном расстоянии от огня. Акция проводилась уже в десятый раз.

В апреле 2017 года сообщалось о традициях весеннего праздника Шестизвонья в Швейцарии, в ходе которого в центре Цюриха взорвали огромного снеговика. Считается, что чем быстрее он взорвется, тем теплее будет лето.

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