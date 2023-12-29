Глава Дагестана высказался о сериале «Слово пацана» и голой вечеринке Ивлеевой

Глава Дагестана Меликов раскритиковал «Слово пацана» и голую вечеринку Ивлеевой

Глава Дагестана Сергей Меликов высказался о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и голой вечеринке, организованной телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации главы республики.

По его словам, такие явления чужды республике, которая является «оплотом нравственности». Он выразил сожаление, что сериал режиссера Жоры Крыжовникова стал «более популярным, чем другие вещи, которые привносят нравственные ценности».

«Существуют подвиги героев в зоне СВО и голые вечеринки И не все на самом деле придерживаются четкого осуждения этих событий», — подчеркнул Меликов.

Ранее сообщалось, что «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал лучшим российским сериалом 2023 года по версии «Кино Mail.ru». Победа проекта основывается на результатах зрительских рейтингов.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы СВО.

