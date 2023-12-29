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22:04, 29 декабря 2023Мир

Небензя заявил об отсутствии результатов в урегулировании на Ближнем Востоке

Небензя: политический горизонт урегулирования на Ближнем Востоке пока не виден
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

«Политический горизонт» урегулирования палестино-израильского конфликта пока не виден, но важно уже сейчас работать над его восстановлением, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, кризис должен быть решен на общепризнанной международно-правовой основе. Дипломат напомнил, что она предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

«Пока политический горизонт, о котором многие говорят, к сожалению, не виден. Но важно уже сейчас работать над восстановлением этого политического горизонта», — указал он на отсутствие положительных результатов в урегулировании на Ближнем Востоке.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что позиция Москвы основана на решении Совбеза ООН, которое предусматривает сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины.

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      Марина Совина
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