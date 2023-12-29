Комментатор Василий Уткин пошутил про голую вечеринку Ивлеевой

Комментатор Уткин пошутил, что не прошел дресс-код голой вечеринки Ивлеевой

Спортивный комментатор Василий Уткин пошутил про скандальную голую вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. Об этом сообщает «Газета.ру».

Как пишет издание, во время общения с подписчиками в своем Telegram-канале Уткин иронично ответил на вопрос, получил ли он приглашение на мероприятие Ивлеевой.

«Звали. Я не прошел дресс-код», — ответил Уткин.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря. В первый день мероприятие посетили звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код предполагал минимум одежды. Фото и видео с вечеринки попали в сеть и вызвали общественное возмущение. С осуждением мероприятия выступали в том числе и бойцы СВО.

После этого участники вечеринки, в частности, Дима Билан, Лолита, Филипп Киркоров, Aнна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) и сама Ивлеева лишились рекламных контрактов и столкнулись с отменой их концертов. Некоторых из них начали вырезать из новогодних передач. Против Ивлеевой также подали иск в суд.

