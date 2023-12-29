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13:25, 29 декабря 2023Россия

Кремль переадресовал в избирательный штаб вопрос о доверенных лицах Путина

Песков переадресовал в избирательный штаб вопрос о доверенных лицах Путина

Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в избирательный штаб Владимира Путина вопрос о его доверенных лицах. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не ко мне, это в штаб. Там есть [пресс-секретарь штаба] Александра Суворова, моя коллега, прошу обращаться к ней», — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что этот вопрос касается избирательного процесса, однако не затрагивает работу администрации президента страны.

Накануне Александра Суворова заявила, что общее число доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина на выборах 2024 года может достичь 600. Подготовка документов на доверенных лиц кандидата продолжается, добавила она.

8 декабря Владимир Путин объявил об участии в выборах главы государства.

Ранее в тот же день Центризбирком России утвердил трехдневные выборы с 15 по 17 марта 2024 года. Таким образом, они станут первыми в истории России многодневными выборами президента.

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