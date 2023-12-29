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15:25, 29 декабря 2023Спорт

Министр спорта России оценил число уехавших из страны атлетов

Олег Матыцин заявил, что единицы спортсменов уехали из России из-за санкций

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Министр спорта России Олег Матыцин оценил число уехавших из страны атлетов после введения антироссийских санкций. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, надежды недружественных стран на массовый побег россиян не оправдались. «Я с гордостью за наших спортсменов скажу, что никто никуда не побежал. Да, часть спортсменов действительно уехали, но это просто единицы. Остальные приняли очень правильную и патриотическую позицию», — отметил Матыцин.

Он добавил, что Министерство спорта разработало антисанкционный план. Он включает в себя создание конкуренции в России за счет увеличения количества соревнований, проведения тренировочных сборов и разработки новых форматов соревнований.

В конце февраля 2022 года многие спортивные организации запретили россиянам участвовать в турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом в некоторых дисциплинах, таких как теннис, бокс, ММА и шахматы, российские атлеты не были исключены и продолжили выступления в нейтральном статусе.

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      Алексей Гусев
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