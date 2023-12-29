Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 29 декабря 2023Россия

Минобороны России озвучило данные о получивших отсрочку от частичной мобилизации

Минобороны РФ: отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 человека

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Отсрочку от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека, почти треть из которых составляют сотрудники IT-сектора. Эти данные о получивших отсрочку озвучил РБК со ссылкой на доклад Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

Как сообщили в оборонном ведомстве, число сотрудников сферы IT с отсрочкой составило 256,1 тысячи. Второе место по числу освобожденных от частичной мобилизации занял банковский сектор — 170 тысяч сотрудников этой сферы не были призваны по мобилизации.

Материалы по теме:
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023
«Предлагала ввести меня в транс» Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
«Предлагала ввести меня в транс»Как мошенники и гадалки наживаются на родственниках пропавших в ходе СВО солдат?
9 марта 2023
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы» Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
«Молился, чтобы Господь помог мне забыть все ужасы»Как российские солдаты становятся священниками после боевых действий
6 декабря 2022

Третье и четвертые места по числу освобожденных у работников сельского хозяйства и энергетиков — более 103 и 54 тысяч соответственно.

Ранее стала известна статистика Минобороны по мобилизованным россиянам — ведомство сообщило их точное количество, рассказало о количестве детей призванных резервистов и данные о высшем образовании мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Истребитель Су-35 отогнал от российских бомбардировщиков самолеты ВСУ в зоне СВО. Пилот раскрыл детали боевой задачи

      Диетолог рассказала о полезных свойствах главного новогоднего продукта

      Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

      СПБ Биржа объяснила приостановку торгов ценными бумагами

      Северную Корею обвинили в подготовке провокаций против США и Южной Кореи

      Администрации Байдена предсказали «суперстрашный» 2024 год

      Россиянин расправился с бывшей возлюбленной за отказ возобновить отношения

      Минобороны России озвучило данные о получивших отсрочку от частичной мобилизации

      В Израиле признали вину за удары по Газе

      81-летняя Барбра Стрейзанд ответила на критику ее откровенных нарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости