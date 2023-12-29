Минобороны России озвучило данные о получивших отсрочку от частичной мобилизации

Минобороны РФ: отсрочку от частичной мобилизации получили 834 224 человека

Отсрочку от частичной мобилизации в России получили 834 224 человека, почти треть из которых составляют сотрудники IT-сектора. Эти данные о получивших отсрочку озвучил РБК со ссылкой на доклад Минобороны «Армия в цифрах — 2023».

Как сообщили в оборонном ведомстве, число сотрудников сферы IT с отсрочкой составило 256,1 тысячи. Второе место по числу освобожденных от частичной мобилизации занял банковский сектор — 170 тысяч сотрудников этой сферы не были призваны по мобилизации.

Третье и четвертые места по числу освобожденных у работников сельского хозяйства и энергетиков — более 103 и 54 тысяч соответственно.

Ранее стала известна статистика Минобороны по мобилизованным россиянам — ведомство сообщило их точное количество, рассказало о количестве детей призванных резервистов и данные о высшем образовании мобилизованных.