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06:31, 29 декабря 2023Среда обитания

Синоптик пообещал русские морозы на новогодних праздниках

Синоптик Тишковец пообещал русские морозы на новогодних праздниках в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Новый год начнется с нормальных январских «русских морозов», с той погоды, которая характерна для средней полосы России в этот период, пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Прогнозом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Мы избавимся от этой хмари, слякоти, дурацкой оттепели, которая мало кого радует и получим вполне себе настоящую Арктику, при чем искажение начнет происходить как раз в канун Нового года, 31 декабря», — поделился синоптик.

Если утром 31 декабря столбики термометра в столице будут находиться в пределах ноля, то днем опустятся до минус 2-4 градусов, а вечером — уже до минус 7-9. Погода будет сопровождаться кратковременными зарядами снега. В ночь на 31 декабря придет гребень антициклона, осадки прекратятся, облака поредеют, температура в Москве резко понизится до минус 11-13, по области — до минус 10-15.

Это норма, которая прописана климатом для январской ночи в Москве — минус 12 с копейками

Евгений Тишковецсиноптик

Понедельник, 1 января, будет солнечным и погожим днем, однако мороз будет пощипывать, предупредил Тишковец. Так, в Москве будет около минус 10, в области — минус 8-13. В последующие дни, по словам синоптика, Арктика будет усиливать свое дыхание. В ночь на 2 января в столице ожидается минус 13-18, днем — минус 11-16, возможно, пройдет кратковременный снегопад. В ночь на 3 января морозы ударят до 15-20 градусов, днем будет минус 12-17, что уже намного холоднее, чем должно быть в середине зимы.

«До конца каникул еще добавки будут в виде снежных зарядов, температура останется довольно низкой, в пределах минус 13-18, 15-20 в ночные часы, а днем в лучшем случае температура будет повышаться до минус 8-13. Подытоживая, каникулы будут морозными, не обойдется без снега. В общем, так и должно быть в середине зимы», — заключил Тишковец.

Ранее россиян предупредили об экстремальной погоде на Новый год — по прогнозам синоптиков, морозы ожидаются на половине территории страны. Так, в Тюменской области прогнозируется до минус 30 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — минус 35. В Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае и вовсе стоит ждать от 40 до 50 градусов ниже нуля.

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      Екатерина Смирная
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