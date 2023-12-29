Москвичам пообещали рождественские морозы

Синоптик Вильфанд спрогнозировал рождественские морозы в Москве

Москвичей ожидают морозы на Рождество. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Согласно предварительным прогнозам, 5 января температура опустится до минус 12-17 градусов днем и минус 16-21 градуса ночью, могут выпасть небольшие осадки. 6 и 7 января ночью столбик термометра достигнет отметки минус 14-19 градусов ночью и минус 10-15 градусов днем.

«Очень холодная погода, настоящие рождественские морозы», — отметил Вильфанд. Синоптик добавил, что с 1 по 5 января в столице также ожидается аномально низкая температура — до минус 25 градусов.

Ранее россиян предупредили об экстремальной погоде на Новый год. Морозы ожидаются на половине территории страны: в Тюменской области температура может опуститься до минус 30 градусов, в Ямало-Ненецком автономном округе — до минус 35. В Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае стоит ожидать от 40 до 50 градусов ниже нуля.