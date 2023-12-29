На Украине предложили освободить от мобилизации одну группу граждан

Депутат Рады Гончаренко: инвалидов третьей группы надо освободить от мобилизации

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) подал альтернативный законопроект о мобилизации, в котором предлагается освободить от призыва на фронт граждан третьей группы инвалидности. Его цитирует РИА Новости.

«Зарегистрировал альтернативный законопроект (...) о мобилизации. Мой законопроект 10378-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы"», — заявил нардеп.

По его словам, этот документ отличается от правительственного, в том числе подразумевается предоставление права на увольнение с военной службы инвалидам третьей группы, а не только первой и второй. Гончаренко также предлагает сделать возможной отсрочку соискателям «следующего уровня образования» по любой специальности. Кроме того, согласно его законопроекту, военные смогут демобилизоваться через 18 месяцев службы, а не 36.

Ранее правительство внесло в Раду новый законопроект о мобилизации. Позднее уполномоченный парламента по правам человека Дмитрий Лубинец назвал противоречащими конституции страны некоторые положения документа. Омбудсмен рассказал, что законопроект, в частности, запрещает гражданам распоряжаться собственным имуществом.