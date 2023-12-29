Невозможность США передать Киеву замороженные активы России объяснили

WP: США не могут дать Украине замороженные активы России без согласия Евросоюза

Белый дом не сможет реализовывать схему использования замороженных активов России для помощи Украине без согласия европейских стран. Об этом пишет колумнист Washington Post Джош Рогин.

Как отмечает журналист, некоторые из которых, в том числе Германия, сомневаются в целесообразности такого шага. Уточняется, что только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов РФ находится в Бельгии и Швейцарии.

Колумнист подчеркнул, что в Европе существуют разногласия относительного этого вопроса. «Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда», — пишет Рогин.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе и завершится до конца 2024 года. В середине ноября Центробанк представил механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами.