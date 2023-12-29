Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:23, 29 декабря 2023Мир

Невозможность США передать Киеву замороженные активы России объяснили

WP: США не могут дать Украине замороженные активы России без согласия Евросоюза

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Белый дом не сможет реализовывать схему использования замороженных активов России для помощи Украине без согласия европейских стран. Об этом пишет колумнист Washington Post Джош Рогин.

Как отмечает журналист, некоторые из которых, в том числе Германия, сомневаются в целесообразности такого шага. Уточняется, что только около двух процентов этих средств хранятся в США. Большая часть замороженных активов РФ находится в Бельгии и Швейцарии.

Колумнист подчеркнул, что в Европе существуют разногласия относительного этого вопроса. «Без поддержки Европы этот план не сработает. Это правда», — пишет Рогин.

Ранее замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что обмен замороженными активами между россиянами и иностранцами начнется в январе и завершится до конца 2024 года. В середине ноября Центробанк представил механизм обмена замороженными активами между россиянами и иностранцами.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Внутритусовочная разборка» Участник СВО выступил в защиту гостей скандальной голой вечеринки Ивлеевой

      Комментатор Василий Уткин пошутил про голую вечеринку Ивлеевой

      Россияне описали отдых в Анапе фразой «разочаровались уже через пять минут»

      Боярский вернулся домой после госпитализации

      Невозможность США передать Киеву замороженные активы России объяснили

      Названы самые популярные новогодние напитки у россиян

      Неизвестный отрезал гениталии дружелюбному жеребцу

      В Госдуме заявили о возможности шантажа России при помощи одной из стран Европы

      Названо неожиданное отличие сексуальных предпочтений двадцатилетних

      Украине предрекли скорое поражение в конфликте с Россией без поддержки Запада

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости