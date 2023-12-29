Названы лучшие образы звезд в 2023 году

Редакторы издания WWD назвали лучшие образы звезд в 2023 году. Соответствующий список появился на их официальном сайте.

Согласно мнению журналистов, лидирующую позицию в списке заняла актриса Марго Робби в черном платье от кутюр Schiaparelli, которое являлось точной копией платья Барби 60-х годов. Американский актер Дональд Гловер посетил церемонию вручения премии «Золотой глобус» в белом пижамном костюме и занял второе место в рейтинге редакторов.

В текущем году запоминающимся внешним видом также отличились актриса Эмма Коррин в костюме с белой прозрачной юбкой, имитирующей образ принцессы Дианы, и актер Джейкоб Элорди в классическом черном костюме с рубашкой на Венецианском кинофестивале.

Рэп-исполнитель Bad Bunny, в свою очередь, пришел на Met Gala в белом костюме с накидкой из искусственных цветов, чем также вызвал восхищение редакторов. Кроме того, эксперты отметили актрису Тейлор Рассел в платье с необычным дизайном и певицу Бейонсе в блестящем комбинезоне бренда Loewe.

В рейтинг также вошли певица Зендея в нежно-розовом платье без бретелей от Valentino и модель Хантер Шафер, пришедшая на вечеринку Vanity Fair в провокационном образе.

Закрыл список ирландский актер Поль Мескаль, примеривший брюки клеш со стрелками и белый пиджак на церемонии вручения «Оскара».

Ранее были перечислены худшие наряды звезд в 2023 году. Первым в рейтинге с самым неудачным внешним видом оказался американский актер Дуэйн «Скала» Джонсон, который посетил премию «Оскар» в атласном пиджаке персикового цвета.