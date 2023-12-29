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02:44, 29 декабря 2023Мир

Нетаньяху отказался проводить заседание кабмина по обсуждению будущего Газы

TI: Нетаньяху отменил заседание военного кабмина по обсуждению будущего Газы
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер-министр Израиля отменил заседание военного кабмина, на котором планировалось обсудить послевоенное устройство в секторе Газа. Об этом написала газета Times of Israel.

Ранее журналисты сообщили, что военный кабмин планирует впервые с октября обсудить будущее управление в анклаве.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху отменил заседание военного кабинета, которое должно было состояться сегодня вечером для обсуждения плана Израиля относительно того, кто будет управлять сектором Газа после войны», — сказано в статье.

Как указали журналисты, на решение Нетаньяху повлияли его «крайне правые» партнеры по коалиции.

28 декабря сообщалось, что премьер-министр отклонил просьбы от имени директоров «Моссада», ШАБАК, начальника штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерства обороны с просьбой организовать совещание и обсудить план контроля над сектором Газа после завершения операции.

В свою очередь, глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви рассказал, что военный конфликт с палестинским движением ХАМАС продлится в течение еще многих месяцев. Он также сообщил, что израильские военные расширяют операции в южной и центральной частях сектора Газа

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      Марина Совина
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