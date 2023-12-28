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09:39, 28 декабря 2023Мир

Нетаньяху отклонил просьбы спецслужб и ЦАХАЛ обсудить план контроля над Газой

Нетаньяху отказал спецслужбам и ЦАХАЛ обсудить план контроля над сектором Газа

Фото: Ohad Zwigenberg / Pool / Reuters

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отклонил просьбы от имени директоров «Моссада», ШАБАК, начальника штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерства обороны с просьбой организовать совещание и обсудить план контроля над сектором Газа после завершения операции в анклаве. Об этом сообщает The Guardian.

«Время истекает, и уже необходимо принять решения о том, как действовать в отношении всех соответствующих субъектов внутри и за пределами сектора Газа. Американцы хотят объяснений», — отметил неназванный сотрудник спецслужб.

При этом представитель канцелярии израильского премьер-министра сообщил, что дата обсуждения в кабинете министров соответствующего плана действий была назначена месяц назад и состоится в ближайшие дни.

Ранее глава Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что военный конфликт с палестинским движением ХАМАС продлится в течение еще многих месяцев. Он также сообщил, что израильские военные расширяют операции в южной и центральной частях сектора Газа и близки к ликвидации всех боевиков движения в северной части.

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      Семен Александров
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