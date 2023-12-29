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10:13, 29 декабря 2023Из жизни

Девушка избила бойфренда наряженной новогодней елкой

Жительница США избила возлюбленного новогодней елкой за измену
Miracle Rivera

Miracle Rivera. Фото: Pinellas County Sheriffs Office

В США задержали 20-летнюю жительницу штата Флорида, которая поссорилась с бойфрендом и избила его новогодней елкой. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел 24 декабря в городе Сент-Питерсберг. 20-летняя Мирикл Ривера заподозрила 24-летнего возлюбленного в измене и устроила скандал. Пару разняли, после чего молодой человек ушел в другую комнату и прилег на диван.

Через некоторое время девушка ворвалась в комнату, схватила наряженную новогоднюю елку и начала бить ею лежавшего на диване бойфренда. В итоге на место вызвали полицию. У пострадавшего зафиксировали незначительные царапины на верхней части корпуса и руках.

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Риверу доставили в полицейское отделение и обвинили в домашнем насилии. 25 декабря она вышла из-под стражи. Девушка не признала себя виновной. Известно, что пара состояла в отношениях около двух лет.

Ранее сообщалось, что женщина из США нашла зловонного зверя на ветвях своей рождественской елки. Она рассказала, что проводила вечер в гостиной, когда внезапно услышала необычный звук, похожий на чихание.

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      Никита Савин
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