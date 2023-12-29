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19:57, 29 декабря 2023Наука и техника

Microsoft выпустит ПК с ИИ

Windows Central: Microsoft представит компьютеры с поддержкой ИИ

Фото: Kiyoshi Ota / Reuters

Корпорация Microsoft запланировала выпуск компьютеров, созданных специально для работы с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

По информации источников, в Microsoft намерены выпустить новые ПК серии Surface, адаптированные специально для работы с ИИ. Компания представит две модели — Surface Pro 10 и Surface Laptop 6. Они будут комплектоваться на выбор процессорами ARM или Intel, а также иметь нейронный процессор нового поколения (NPU).

Так, ARM-девайсы представят с процессором Qualcomm Snapdragon X. Эти модели будут адаптированы специально для работы с ИИ и обеспечивать высокую производительность и быструю обработку запросов пользователя. По информации источников, ПК будут работать на уровне компьютеров Mac, оснащенных чипами Apple Silicon.

Известно, что Surface Pro 10 получит дисплей с поддержкой HDR и разрешением 160х1440 и 2880х1920 пикселей на выбор. Surface Laptop 6 будет иметь 13,8-дюймовый и 15-дюймовый дисплеи, два порта USB-C и разъем USB-A. Обе модели выйдут с клавиатурой, которая получит специальную кнопку для вызова сервиса Copilot.

Ранее инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Lenovo создала первый на рынке ноутбук, работающий одновременно на Windows и Android. Скорее всего, Lenovo анонсирует устройство на выставке CES 2024 в январе.

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      Андрей Ставицкий
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