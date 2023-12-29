Раскрыто отношение Пугачевой к Градскому

Журналист Додолев: компания Пугачевой игнорировала Градского

Компания эстрадной певицы Аллы Пугачевой старалась игнорировать народного артиста России, певца и композитора Александра Градского. Отношение Пугачевой к исполнителю раскрыл в беседе с «Аргументами и фактами» его близкий друг, журналист и писатель Евгений Додолев.

«Они же меня считают человеком не их круга. И не говорят обо мне даже тогда, когда я делаю им что-то серьезное и хорошее», — привел слова Градского Додолев.

Журналист отметил, что композитор тогда вспомнил, что помог певице попасть в ансамбль «Веселые ребята», где ее заметил Микаэл Таривердиев.

Ранее Додолев рассказал, что Александр Градский называл брак Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов) хорошим бизнес-союзом.