Россияне описали задержку рейса из Дубая фразой «люди уже в отчаянии»

TourDom: рейс Дубай — Москва задержали как минимум на 14 часов из-за поломки

Рейс российской авиакомпании из Дубая в Москву задерживается как минимум на 14 часов из-за поломки колеса. Подробностями делится портал TourDom.

По данным источника, самолет должен был отправиться в 16:35 в четверг, 28 декабря, однако сначала вылет задержали до 5:30 утра следующего дня, а потом перенесли на 9:00.

«Еды и воды нам не дали, в гостиницу не заселили. Очень устали. Люди с младенцами и без детей — уже в отчаянии», — такими фразами описал происходящее один из пассажиров.

В пресс-службе перевозчика пояснили журналистам, что изначально отправление отложили из-за необходимости заменить колесо. Из-за этого позже потребовалось дать экипажу время на отдых. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, — добавили в авиакомпании. — Организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание».

Ранее у воздушного судна Utair с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Тюмени в Урай, в среду, 27 декабря, практически сразу после начала рейса.