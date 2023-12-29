Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:18, 29 декабря 2023Путешествия

Россияне описали задержку рейса из Дубая фразой «люди уже в отчаянии»

TourDom: рейс Дубай — Москва задержали как минимум на 14 часов из-за поломки

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Рейс российской авиакомпании из Дубая в Москву задерживается как минимум на 14 часов из-за поломки колеса. Подробностями делится портал TourDom.

По данным источника, самолет должен был отправиться в 16:35 в четверг, 28 декабря, однако сначала вылет задержали до 5:30 утра следующего дня, а потом перенесли на 9:00.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

«Еды и воды нам не дали, в гостиницу не заселили. Очень устали. Люди с младенцами и без детей — уже в отчаянии», — такими фразами описал происходящее один из пассажиров.

В пресс-службе перевозчика пояснили журналистам, что изначально отправление отложили из-за необходимости заменить колесо. Из-за этого позже потребовалось дать экипажу время на отдых. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживания в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, — добавили в авиакомпании. — Организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание».

Ранее у воздушного судна Utair с пассажирами на борту в воздухе отказала навигация. Непредвиденная ситуация произошла с лайнером, летевшим из Тюмени в Урай, в среду, 27 декабря, практически сразу после начала рейса.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Украине нанесен массированный удар. Повреждены критически важные объекты — военный завод в Киеве и порт Одессы

      Посол Казахстана призвал создать условия для изучения казахского языка в России

      В Германии признали преуменьшение сил России в украинском конфликте

      Россиянин уснул около включенной газовой плиты и попал в реанимацию

      Россияне высказались о доверии Путину и оценили его работу

      Цены на нефть достигли крупнейшего годового падения со времен пандемии

      Азербайджан раскрыл размер помощи Украине с начала СВО

      Власти продлили поддержку россиян под угрозой увольнения

      Брата Майкла Джексона обвинили в изнасиловании

      Звезда КВН назвал минус современной телеигры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости