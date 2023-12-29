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09:18, 29 декабря 2023Спорт

Российский хоккеист оформил хет-трик в матче НХЛ

Российский хоккеист «Каролины» Свечников оформил хет-трик в игре с «Монреалем»

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российский форвард «Каролина Харрикейнс» Андрей Свечников оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 29 декабря, и завершилась со счетом 5:3 в пользу американской команды. Свечников забросил одну шайбу в первом периоде и две — в третьем. Россиянин был признан первой звездой матча.

«Каролина» набрала 42 очка и находится на пятом месте в Восточной конференции. «Монреаль» с 35 очками занимает 13-е место в той же конференции.

Свечников в нынешнем сезоне провел 21 матч в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе шесть голов и 13 результативных передач.

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      Алексей Гусев
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